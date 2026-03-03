Arte Rembrandt ritrovato ad Amsterdam

A Amsterdam è stata rinvenuta un’opera sconosciuta del celebre pittore olandese Rembrandt. La scoperta è stata annunciata da fonti ufficiali e apre nuove possibilità per il patrimonio artistico della città. L’opera, di cui non sono stati ancora divulgati dettagli, è stata trovata in un contesto ancora da chiarire. La notizia è stata resa nota attraverso un servizio di Alessandra Camarca.

Un nuovo dipinto del maestro olandese Rembrandt, intitolato Visione di Zaccaria nel Tempio, è stato scoperto dai ricercatori del Rijksmuseum di Amsterdam.