Arte generata dall intelligenza artificiale non può ottenere protezione del copyright conferma la corte suprema

La corte suprema ha stabilito che l’arte creata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale non può ricevere protezione attraverso il copyright. La decisione riguarda una delle questioni più dibattute tra diritto d’autore e tecnologie emergenti. La sentenza chiarisce la posizione legale su questo tipo di produzioni e la loro tutela giuridica.

Questo testo sintetizza l’esito di una delle questioni più discusse tra diritto d’autore e intelligenza artificiale. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto l’appello di Stephen Thaler, confermando l’idea che la protezione federale è riservata alle opere dotate di autore umano. Di conseguenza, l’arte generata dall’IA resta esclusa dalla tutela prevista dalla legge sul copyright. copyright e ia: la corte suprema respinge la protezione per l’arte generata da ia. Stephan Thaler ha lottato per anni affinché il suo sistema di intelligenza artificiale —conosciuto come DABUS —venisse riconosciuto dalla legge. Il fulcro della causa era un’opera visiva intitolata A Recent Entrance to Paradise, che Thaler sostiene essere stata generata in modo autonomo dall’IA. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

