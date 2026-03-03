Arte e sostenibilità alla Camera dei Deputati | anche Campi Salentina al Forum Sustart 2026

Il Comune di Campi Salentina parteciperà alla terza edizione di SUSTART – Sustainable Art 2026, il forum internazionale dedicato alla sostenibilità dell’arte e della cultura. L’evento si terrà mercoledì 4 marzo 2026 a partire dalle 15 e coinvolge rappresentanti di diverse realtà italiane ed estere che si confrontano sui temi della sostenibilità nel settore artistico e culturale.

Ci sarà anche il Comune di Campi Salentina alla terza edizione di SUSTART – Sustainable Art 2026, il forum internazionale dedicato alla sostenibilità dell’arte e della cultura in programma mercoledì 4 marzo 2026, dalle ore 15.00 alle 19.00, presso la Camera dei Deputati, nella Sala del Refettorio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Delega al Governo in materia di professioni sanitarie, audizioni alla Camera dei DeputatiROMA – Martedì 20 gennaio, la Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante “Delega al... Leggi anche: I furti della posta dei deputati alla Camera Aggiornamenti e contenuti dedicati a Campi Salentina Discussioni sull' argomento SUSTART: ARTE E CULTURA COME MOTORE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE; L'Europa dei territori e del riscatto ambientale per un pianeta pulito con Angelo Sirsi, Egidio Zacheo e Tiziano Pagliara; Laura Palmariggi porta Campi Salentina alla Camera dei Deputati: La cultura come motore di futuro. Arte e sostenibilità alla Camera dei Deputati: anche Campi Salentina al Forum Sustart 2026Ci sarà anche il Comune di Campi Salentina alla terza edizione di SUSTART – Sustainable Art 2026, il forum internazionale dedicato alla sostenibilità dell’arte e della cultura in programma mercoledì 4 ... lecceprima.it I convocati di Mister Manco per la trasferta di domani alle ore 15:00 a Campi Salentina contro il Brilla Campi #forzaUgento #forzadraghi - facebook.com facebook