Ars et Robur pronta per il campionato ’D’la Caveja’

Tra poche settimane la stagione del ciclismo dilettantistico partirà, e anche la squadra Ars et Robur di Cesena si prepara a tornare in gara. La squadra sta ultimando i preparativi per l'inizio del campionato ’D’la Caveja’, con allenamenti e organizzazione degli eventi in vista delle prime competizioni. La stagione si appresta a entrare nel vivo e i ciclisti sono pronti a scendere in pista.

Fra poche settimane la stagione del ciclismo dilettantistico prenderà il via e riprenderanno anche le attività della Ars et Robur di Cesena. Il gruppo cesenate ha preso parte da vero protagonista al campionato cicloturistico di mediofondo e fondo 'D'la Caveja', una rassegna che si snoda fra i mesi di marzo e settembre articolandosi lungo quindici prove e sui percorsi più suggestivi della Romagna e dintorni. Un programma intenso organizzato dalla Uisp di Forlì-Cesena che ogni anno richiama molti appassionati disposti a misurarsi anche sul piano della resistenza e dello spirito di gruppo. Fra le tappe più amate di questo complesso programma figurano la Mediofondo del Fumaiolo, appuntamento molto apprezzato per la bellezza del percorso che passa da Borello e che comprende anche la storica salita del Fumaiolo.