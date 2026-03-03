A Siderno è stato arrestato Francesco Costa, figlio di un noto boss calabrese, nell’ambito dell’operazione Skyfall. L’operazione ha coinvolto il traffico di droga tra diversi clan della regione. Le forze dell’ordine hanno eseguito un’azione mirata che ha portato all’arresto di Costa, considerato una figura legata alle attività illecite dei clan locali.

Eseguito un arresto a Siderno (Reggio Calabria), dove nella mattinata del 20 febbraio 2026 è stato fermato il pregiudicato Francesco Costa, accusato di traffico di stupefacenti. L’uomo, già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare, era ricercato da mesi nell’ambito di un’indagine che ha portato alla luce i rapporti tra la criminalità organizzata calabrese, lombarda e campana. Operazione Skyfall: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto di Costa, classe ’79, è avvenuto a seguito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e condotta dalla Guardia di Finanza del capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arrestato a Siderno Francesco Costa, il figlio del boss Pietro: i dettagli dell'operazione Skyfall

