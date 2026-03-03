Arrampica sportiva è tempo di tricolore

A Bressanone si svolgono i Campionati Italiani di arrampicata sportiva Boulder 2026, dove i migliori atleti del paese si sfidano per conquistare il titolo nazionale. La gara si tiene nelle strutture della città e viene trasmessa in diretta streaming gratuita su piattaforme online. Gli atleti partecipano alle qualificazioni e alla fase finale, concludendo le prove nel pomeriggio.

A Bressanone in palio i titoli di Campioni Italiani Boulder 2026, in diretta streaming gratuita su SportFace sul canale Climbing TV e in differita su Rai La stagione agonistica FASI 2026, partita con le prime tappe di Coppa Italia, entra nel vivo, con l’attesissimo ed emozionante Campionato Italiano Boulder 2026. 40 atlete e 44 atleti saranno quindi impegnati in una due giorni di sfide ad altissimo livello tecnico, dove ogni blocco può fare la differenza. Il Campionato Italiano Boulder 2025 aveva brillato per l’altissimo livello agonistico e sicuramente la sfida di Bressanone punta ad eguagliare o superare quel risultato. Si ripeterà... 🔗 Leggi su Sportface.it

