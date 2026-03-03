Il 14 dicembre 2026, ARISA si esibirà al Gran Teatro Geox di Padova. La cantante, reduce dall’esperienza a Sanremo con il brano

Dopo una bellissima esperienza a Sanremo con Magica Favola, che l’ha vista classificarsi al quarto posto, ARISA annuncia un nuovo tour che toccherà anche Padova, il 14 dicembre al Gran Teatro Geox! Biglietti disponibili su Ticketmaster, Ticketone e nei punti vendita abituali. Scritto dalla stessa Arisa con Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass, il brano Magica Favola attraversa la vita emotiva di una donna dall’infanzia all’età adulta, raccontando l’amore come un oceano fatto di scoperte, ferite e ritorni. Un viaggio interiore che conduce alla scelta consapevole di abbandonare la “guerra del cuore” per ritrovare pace, verità e protezione, custodendo intatta la parte più autentica e luminosa di sé. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - ARISA il 14 dicembre 2026 a Padova

Arisa in concerto al Gran Teatro Geox di PadovaDopo una bellissima esperienza a Sanremo con Magica Favola, che l'ha vista classificarsi al quarto posto, ARISA annuncia un nuovo tour che toccherà...

Sampdoria-Padova (sabato 14 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiBloccando il Palermo sul 3-3, con un po’ di rammarico visto che fino al gol di Tommaso Augello i liguri conducevano 3-1, la Sampdoria ha dimostrato...

Il monologo di Luciana Littizzetto sulla kiss cam | Che tempo che fa

Una raccolta di contenuti su ARISA il 14 dicembre 2026 a Padova

Discussioni sull' argomento Arisa in concerto al Gran Teatro Geox di Padova il 14 dicembre 2026; ARISA annuncia il nuovo tour: il 14 dicembre live a Padova al Gran Teatro Geox; DOPO IL SUCCESSO RISCOSSO AL 76° FESTIVAL DI SANREMO CON IL BRANO MAGICA FAVOLA ARRIVA A PADOVA ARISA | NordestNews; Arisa annuncia le date del suo Live Tour 2026 nei teatri.

Arisa in concerto a Padova: al Geox le hit e i brani del nuovo album Foto MosseDopo il successo a Sanremo con Magica Favola, Arisa si esibirà il 14 dicembre al Gran Teatro Geox di Padova con un nuovo tour e album. lavocedivenezia.it

Giorgio, 11 anni, gioca a basket in Prato della Valle a Padova con un canestro immaginario: «Mi alleno ogni giorno. Il mio sogno L'Nba» x.com

Buona giornata a tutti voi con il calendario antoniano! Il nostro saluto dalla Basilica di sant'Antonio di Padova Pace e Bene - facebook.com facebook