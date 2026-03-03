Arisa ha dichiarato di aver incontrato una principessa, lasciando da parte l’idea di un principe azzurro. Ha raccontato di aver vissuto relazioni in cui si sentiva come uno zerbino con gli uomini e di aver sempre rischiato di abbandonare tutto per amore, concentrandosi esclusivamente sulla persona con cui stava.

“Sono sempre stata sull’orlo di lasciare tutto per amore. Ero della serie: “voglio stare con te, non faccio nient’altro”. Avete presente lo zerbino? Io per l’amore avrei fatto qualsiasi cosa. Ma meno male che non ho mai abbandonato il mio sogno, quello della musica. Ringrazio il destino e la vita e i miei genitori che mi hanno sostenuto in questa passione e non mi hanno mai fatto desistere”. Al di là delle classifiche (che comunque sorridono) e dei premi a Sanremo c’è una grande vincitrice ed è Arisa. A Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, è riconosciuto da tutti di essere una delle voci più belle e tecnicamente dotate della musica italiana. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Arisa: "Altro che principe azzurro, ho trovato una principessa. Gli uomini? Con loro ero uno zerbino"

Leggi anche: Arisa, la vera vincitrice: "Con gli uomini ero uno zerbino. Così mi sono liberata"

Tutto quello che riguarda Arisa Altro che principe azzurro ho....

Temi più discussi: Arisa: Altro che principe azzurro, ho trovato una principessa. Gli uomini? Con loro ero uno zerbino; Arisa: Ognuno sia principe azzurro di se stesso. Mi insultavano per il cognome. Ho accarezzato gli occhiali di Sincerità prima di venire a Sanremo. La diretta video dalla barca del Corriere; Arisa | Altro che principe azzurro ho trovato una principessa Gli uomini? Con loro ero uno zerbino; Domenica In, Arisa e la sua Favola, quella moderna.

Arisa a Sanremo ha portato la sua nuova consapevolezza: «Ho smesso di inseguire l’amore romantico a tutti i costi. E sono libera»Dopo la fine della relazione con il musicista jazz Walter Ricci la cantante ha imparato a mettere se stessa al primo posto: «Voglio essere io il mio principe azzurro» ... vanityfair.it

Arisa ha un fidanzato oggi? La vita privata dopo la relazione con l'ex compagnoOggi il principe azzurro sono io e mi voglio più bene, ha dichiarato Arisa in un’intervista a Il Fatto Quotidiano in prossimità del Festival di Sanremo 2026, dove torna in gara con il brano ... tag24.it

"Magica favola" di Arisa a Radio Italia Live Speciale Sanremo! Conducono: Francesca Leto e Paoletta Puntata intera qui: https://shorturl.at/5MIgm #sanremo2026 #fuorisanremoitaliana #radioitalialivespecialesanremo #magicafavola - facebook.com facebook

che rapporto hai con il clitoride ottimo, è tutto, senza di lui non può avvenire niente proprio ed è un piccolo pisellino arisa #Sanremo2026 x.com