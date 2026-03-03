Argentina comincia il processo per il naufragio del sottomarino San Juan nel 2017

Il 3 marzo è iniziato a Río Gallegos, nel sud dell’Argentina, il processo riguardante il naufragio del sottomarino San Juan avvenuto nel 2017. La procedura coinvolge ufficiali militari e ufficiali di bordo, che sono accusati di negligenza e responsabilità nella tragedia. La vicenda ha causato la perdita di 44 membri dell’equipaggio e ha portato a un procedimento giudiziario per fare chiarezza sulle cause.

Il 3 marzo è cominciato a Río Gallegos, nel sud dell’Argentina, il processo per il naufragio del sottomarino San Juan nel 2017, che aveva causato la morte di 44 marinai. Il sottomarino, scomparso nel novembre 2017 e localizzato un anno dopo, giace attualmente sui fondali marini, a circa novecento metri di profondità, a più di cinquecento chilometri da Río Gallegos. Sul lungomare della città c’è un monumento a forma di sottomarino con i nomi delle vittime, 43 uomini e una donna. Il San Juan, un sottomarino d’attacco della classe Tr-1700, era salpato l’8 novembre dal porto di Ushuaia per tornare alla base di Mar del Plata, a sud di Buenos Aires. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Argentina, comincia il processo per il naufragio del sottomarino San Juan nel 2017 Processo Cutro: sei militari a giudizio per il naufragio del 2023Tre anni dopo il naufragio di Cutro, la comunità crotonese torna a chiedere verità e giustizia. Una “medusa fantasma gigante” volteggia con eleganza in un canyon sottomarino: il raro avvistamento al largo dell’ArgentinaDurante un’immersione per esplorare il muro del canyon sottomarino Colorado-Rawson, i piloti del veicolo telecomandato SuBastian hanno filmato una...