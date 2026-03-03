ARCO – Un film per le scuole su empatia e futuro | anteprima con formazione a Bologna Roma e Milano

A Bologna, Roma e Milano si sono svolte anteprime e sessioni di formazione di un nuovo film d’animazione rivolto alle scuole intitolato “Un’amicizia per salvare il futuro”. Il film tratta temi di empatia, educazione civica, emotiva e pensiero critico, e viene presentato come uno strumento educativo per le istituzioni scolastiche. L’iniziativa coinvolge insegnanti e studenti in incontri dedicati alla visione e alla discussione del film.

ARCO – Un’amicizia per salvare il futuro – è un film d’animazione per le scuole che promuove educazione civica, educazione emotiva e pensiero critico. E se gli arcobaleni fossero viaggiatori del tempo? Arco ha dieci anni, viene da un lontanissimo futuro e, durante il suo primo viaggio con la tuta arcobaleno, precipita nel 2075. Ad. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Google integra l’AI nelle scuole italiane con focus su formazione e investimenti educativi**Google annuncia un impegno significativo per portare l’intelligenza artificiale nelle scuole italiane, con 100.

W&H fa squadra: sinergie con le aziende e le scuole, tra formazione e sportIl valore della collaborazione non si ferma ai confini dell’azienda: si estende all’esterno, creando relazioni e competenze che crescono nel tempo.

Arco, al cinema il film vincitore del César per l’animazione (trailer)I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection è lieta di portare nei cinema italiani dal 12 marzo il film di animazione Arco - ... ciakmagazine.it

Natalie Portman e il cartoon Arco: «Per il futuro scelgo l’opzione creativa»Per farlo, l’attrice israelo-americana ha deciso di dare voce (e produrre) un cartone animato. Una distopia ottimista, candidata all’Oscar. Su due realtà che potrebbero essere diretta conseguenza dell ... iodonna.it

