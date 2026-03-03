Apre la LucioTeca | la biblioteca ribelle della Generazione Z nel cuore della Bolognina

A Bologna apre la LucioTeca, una nuova biblioteca di prossimità dedicata a adolescenti e giovani adulti. L’inaugurazione è fissata per il 4 marzo e si svolge alla Casa di Quartiere Katia Bertasi, situata in via Fioravanti 183, vicino a Piazza Lucio Dalla. La struttura si trova nel cuore della Bolognina e si rivolge principalmente alla Generazione Z.

Alla Casa di Quartiere Katia Bertasi apre uno spazio dedicato ad adolescenti e young adult tra 3.000 volumi, laboratori di scrittura, reading party e cultura partecipata nel segno di Lucio Dalla Il nome omaggia la forza poetica e lo spirito libero di Lucio Dalla. Non è casuale la scelta della data: il 4 marzo, giorno della nascita del cantautore, simbolo identitario della città. La LucioTeca è molto più di una biblioteca. È uno spazio di aggregazione, lettura e produzione culturale partecipata, curato da Fondazione Bottega Finzioni in collaborazione con il Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna, nell'ambito del Patto per la Lettura.