Aperitivi democratici confronto sul referendum al Salone Borbonico

E' in programma giovedì 5 marzo, alle ore 18.30, presso il Salone Borbonico di San Nicola la Strada, nell'ambito del terzo incontro del ciclo di iniziative "Bar PD - Apertivi democratici" il confronto pubblico promosso dal Partito Democratico di San Nicola la Strada ed i Democratici per San Nicola riguardo il referendum sulla giustizia, dal titolo "Referendum Costituzionale – per una scelta consapevole". A intervenire nel merito della questione saranno gli ospiti Antonio Sciudone, professore ordinario di Scienze Politiche presso l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", che illustrerà le ragioni del Si, e Raffaello Magi, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione, che presenterà le ragioni del No.