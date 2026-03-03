antonella plenzio - un luogo silente

La Galleria Raffaella De Chirico ospita una mostra personale dell’artista Antonella Plenzio, intitolata Un luogo silente. La rassegna si inaugura in concomitanza con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La mostra presenta una selezione di opere realizzate dall’artista nel corso degli anni e resterà aperta al pubblico durante tutto il periodo delle competizioni invernali.

