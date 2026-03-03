Secondo il Rapporto annuale sulla discriminazione in Italia 2025, più del 66% dei casi di antisemitismo si verificano online, spesso attraverso l'uso di emoji e codici nascosti. I dati mostrano come il web sia diventato un canale principale per manifestare atteggiamenti antisemiti, con messaggi che si diffondono attraverso piattaforme digitali. Il rapporto evidenzia anche la presenza di queste pratiche in vari contesti e social media.

Un odio sempre più "normalizzato", quello nei confronti degli ebrei, che ha registrato quasi mille episodi soltanto lo scorso anno, confermato da un numero mai raggiunto prima di graffiti sui muri, sinagoghe e simboli ebraici vandalizzati e profanati, oltre che discriminazioni, intimidazioni, minacce e aggressioni fisiche, cresciute più di tutto il resto. E non solo: in oltre il 66% dei casi l'antisemitismo si manifesta online, attraverso l'uso di emoji e codici d'odio. È quanto emerge dal Rapporto annuale sull'antisemitismo in Italia per il 2025, presentato martedì mattina al Senato dal direttore del Cdec, Gadi Luzzatto, Voghera e dal presidente, il professor Giorgio Sacerdoti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Antisemitismo, oltre il 66% dei casi è online e passa da emoji e codici

