Antifascista ucciso a Mauthausen Banti ricorda il sindaco Pietro Terzi

A Milano, Egidio Banti ha ricordato il sindaco di Sarzana Pietro Arnaldo Terzi durante un incontro alla Casa della Memoria promosso dall’Associazione nazionale ex deportati. Terzi, protagonista degli eventi del 21 luglio 1921, è stato menzionato nel contesto delle vicende legate a Mauthausen, dove un antifascista è stato ucciso. L’evento ha coinvolto anche il ricordo delle persecuzioni e delle deportazioni di quegli anni.

Il sindaco di Sarzana Pietro Arnaldo Terzi, protagonista delle vicende del 21 luglio 1921, è stato ricordato nei giorni scorsi a Milano da Egidio Banti, in un incontro alla Casa della Memoria su invito dell'Associazione nazionale ex deportati. Terzi, infatti, dopo essere stato costretto alle dimissioni dal fascismo ed "esiliato" a Sestri Levante, nel 1944 venne arrestato e trasferito prima a Fossoli, nel modenese, e quindi al campo di sterminio nazista di Mauthausen, dove morì, probabilmente nel mese di luglio di quello stesso anno. L'evento svoltosi alla Casa della memoria, aperto dal presidente nazionale Andrea Venegoni e coordinato da Guido Lorenzetti, aveva per tema "Memorie familiari".