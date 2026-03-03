Anticiclone in rimonta ma arrivano piogge e nebbie | ecco dove

Un anticiclone si sta rafforzando sull’Italia, portando condizioni più stabili, ma il cielo rimane coperto in alcune zone, con nebbie e nuvole basse. Nel frattempo, impulsi provenienti dal Mediterraneo favoriscono la possibilità di piogge sparse e temporanei peggioramenti del tempo in diverse aree del Paese.

Roma - Una fase più stabile si afferma sull’Italia, ma tra nuvole basse, nebbie e nuovi impulsi dal Mediterraneo non mancheranno piogge sparse e locali peggioramenti. Torna a rafforzarsi l’anticiclone sull’Italia, dopo il passaggio di una modesta circolazione depressionaria che a inizio settimana ha portato qualche disturbo al Centro-Nord. La giornata odierna segna una progressiva stabilizzazione, pur in un contesto non sempre pienamente soleggiato. La presenza di umidità nei bassi strati continuerà infatti a favorire nubi irregolari e banchi di nebbia, specie nelle ore più fredde. Intanto, tra il Marocco e il Mediterraneo occidentale, si approfondisce un vortice ciclonico che, pur frenato dalla struttura anticiclonica dominante, riuscirà a inviare un impulso nuvoloso verso la Sardegna e le regioni centrali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

