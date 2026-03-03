Annachiara Sarto bloccata a Dubai | Non ho un hotel né un volo riprogrammato Sono a piedi

Annachiara Sarto, cooperante italiana, si trova attualmente a Dubai senza un alloggio né un volo riprogrammato, e si trova a piedi in città. La donna è sola e non ha una soluzione immediata in vista, mentre aspetta di ricevere indicazioni o assistenza. La situazione resta incerta e senza ulteriori dettagli sulle prossime mosse.

Ieri pomeriggio la sua situazione sembrava in stallo. Anna Chiara Sarto sta attendendo di essere contattata dall'ambasciata o dal consolato. Ha attivato tutti i contatti possibili ma non le è stato riprogrammato un volo e soprattutto non ha un hotel in cui stare. Nei giorni scorsi è dovuta uscire-nonostante le raccomandazioni- a cercare un ristorante per poter mangiare. «Onestamente inizio ad essere in difficoltà», afferma, «ieri ho passato la giornata al telefono. L'agenzia mi ha detto che dovrebbero assegnarmi una nuova struttura. Per il cibo invece l'ambasciata mi ha detto che dati gli attacchi precedenti in corso e probabilmente futuri posso provare ad usare glovo».