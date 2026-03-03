Animali Celesti al Centro SMS con l' evento Astolfo dal perdersi al trovare

Pisa, 3 marzo 2026 - Prosegue il volo di Animali Celesti teatro d’arte civile, con l'evento "Astolfo. Dal perdersi al trovare" in programma mercoledì 4 marzo al Centro espositivo museale SMS di Pisa. L'evento porrà al centro una riflessione collettiva e multidisciplinare che parte dalle suggestioni dell’ “Orlando furioso” di Ariosto e si estende fino alle ossessioni e alle follie sociali e individuali della contemporaneità, a cura di Nicola Fania. L’iniziativa prevede una serie di appuntamenti, dal mattino fino a sera, dalle 11 fino alle 22.30 circa. La giornata di mercoledì 4 marzo partirà alle 11 con l'inaugurazione della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

