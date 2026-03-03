Android cosa c’è di negli aggiornamenti di sistema google marzo 2026

A marzo 2026, Google ha pubblicato le note di rilascio degli aggiornamenti di sistema che riguardano Android, Wear OS, Google TV, Auto e PC. Le novità mensili riguardano principalmente Google Play Services, Google Play Store e gli aggiornamenti di sistema sui dispositivi compatibili. Questi aggiornamenti vengono comunicati attraverso i comunicati ufficiali di Google, che riassumono le modifiche e le nuove funzionalità introdotte.

nota: una voce presente nel changelog non implica automaticamente la disponibilità ampia; alcune funzionalità possono essere implementate solo progressivamente nel tempo.

