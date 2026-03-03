Andrea Trinchieri presentato ufficialmente alla guida del PAOK Salonicco

Il PAOK Salonicco ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Andrea Trinchieri come nuovo allenatore per la prossima stagione. Il club greco ha comunicato la nomina, confermando l’arrivo dell’allenatore italiano sulla panchina della squadra. Trinchieri prenderà in carico il team con l’obiettivo di condurlo nelle prossime competizioni. La firma è stata ufficializzata in una comunicazione del club.

Il club greco annuncia l'ingresso di Andrea Trinchieri sulla panchina del PAOK Salonicco per la prossima stagione, con l'obiettivo di guidare la squadra verso una crescita competitiva a livello nazionale ed europeo. la presentazione ufficiale ai media è programmata per un appuntamento che mira a illustrare il progetto tecnico e le linee guida per l'immediato futuro, offrendo al pubblico una chiara lettura della direzione sportiva intrapresa dal club. il paok salonicco ha ufficializzato l'arrivo di Andrea Trinchieri per la prossima stagione, confermando la volontà di puntare su un profilo esperto che possa valorizzare il roster e contribuire al progetto sportivo del club greco.