L’Italia ha perso contro la Svezia a Reggio Calabria nel primo match delle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile del 2027. Il commissario tecnico delle azzurre ha espresso rammarico per le parole delle giocatrici al termine della partita, cercando di trovare un lato positivo. La gara si è conclusa con la sconfitta delle italiane, che ora affronteranno le prossime sfide del torneo.

L’ Italia ha ceduto alla Svezia a Reggio Calabria nel primo match delle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile del 2027: il CT delle azzurre, Andrea Soncin, alla fine del match ha provato a guardare il bicchiere mezzo pieno ai microfoni di Rai 2. L’ analisi a caldo del match: “ Per quello che ha detto il campo c’è molto rammarico: abbiamo giocato noi nel secondo tempo, abbiamo subito una ripartenza letale nel primo tempo e nel secondo abbiamo creato diverse situazioni per pareggiare. Rammarico per quello che hanno espresso le ragazze nella qualità del gioco, nella qualità della pressione, nell’intensità, contro una squadra fisica, contro una squadra che si è difesa, che è venuta qui per difendersi solamente e per colpirci in contropiede. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Soncin: “Rammarico per quello che hanno espresso le ragazze”

