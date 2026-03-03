Andrea Ferrari l’addio a 14 anni | i funerali a Borgo Poncarale tra silenzio e commozione

A Borgo Poncarale si sono svolti i funerali di Andrea Ferrari, un ragazzo di 14 anni morto a causa di una grave malattia. La cerimonia si è tenuta nel silenzio, con molti presenti che hanno espresso il loro dolore. La comunità si è stretta intorno alla famiglia del giovane, che ha affrontato un momento di grande commozione. La funzione si è tenuta in un’atmosfera di raccoglimento e rispetto.

Andrea Ferrari stroncato da un terribile male a Borgo Poncarale. È il giorno più difficile per Borgo Poncarale. Oggi, martedì 3 marzo, alle 15, la comunità si è stretta alla famiglia di Andrea Ferrari, il ragazzo di soli 14 anni scomparso nei giorni scorsi dopo una malattia. Il funerale sarà celebrato nella chiesa parrocchiale del paese, al termine del corteo funebre che partirà dall'abitazione di famiglia in via Michele Capra 15. Un addio che pesa come un macigno. Perché quando a spegnersi è un ragazzo di 14 anni, il tempo sembra fermarsi. Andrea lascia nel dolore la mamma Giovanna, il papà Enrico, le nonne Rosa e Rita, le zie Marina, Francesca e Sabrina con le rispettive famiglie, i cugini Michele, Francesco e Alessandro, oltre agli amici e ai parenti che in queste ore stanno riempiendo la casa di silenzi più che di parole. Poncarale piange Andrea Ferrari, 14enne morto dopo una lunga malattia. Cordoglio anche alla primaria di Montirone, che il giovane frequentava. Poncarale in lutto: è morto a 14 anni Andrea Ferrari, il paese e la scuola di Montirone lo salutano così. Sul cancello che dà sul cortile, al posto dei disegni dei bambini, qualcuno ha appeso un cartello con una frase semplice: Ciao Andrea, continua a sorriderci. Poi silenzio. Insegnanti, bambini, genitori. È morto Andrea, solo 14 anni. Un'età fatta di sogni, risate nei corridoi, messaggi agli amici fino a tardi, futuro davanti agli occhi. Andrea Ferrari se n'è andato dopo una lunga malattia, lasciando Poncarale e un'intera comunità in un silenzio che fa rumore.