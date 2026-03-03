André spinge per il Milan Ci sono però due grandi ostacoli | ecco i dettagli

André è nel mirino del Milan come possibile acquisto per la prossima sessione di mercato. Tuttavia, ci sono due ostacoli principali che il club deve affrontare prima di finalizzare l'operazione. La trattativa si muove tra incontri e negoziati, ma ancora non si conosce il risultato finale. La decisione definitiva dipende da vari fattori legati alle condizioni contrattuali e alle esigenze della società.

Il Milan sarebbe vicino a chiudere il primo colpo di calciomercato ovvero André dal Corinthians per una cifra vicina ai 17 milioni di euro. Ci sono però degli ostacoli importanti. Questo il punto di Tuttomercatoweb: il motivo principale sarebbe stata la ferma opposizione del tecnico Dorival Junior. L'allenatore brasiliano avrebbe minacciato le dimissioni qualora la squadra decidesse di privarsi di André in vista del Brasileiro. LEGGI ANCHE: Milan, Scaroni: “Il nuovo stadio sarà il più bello d’Europa. Lo facciamo insieme all’Inter perché .” >>> Oltre alla decisione dell'allenatore il presidente Stabile avrebbe fatto un passo indietro dopo una sommossa popolare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Affare André, tensione Milan-Corinthians: perché si rischia l’intervento della FifaL’affare era già impostato con tanto di contratti firmati, a quanto pare però qualcosa è andato storto. Ora potrebbe intervenire la Fifa Siamo solo a marzo ma il calciomercato del Milan ha già un nuov ... milanlive.it

Il Milan si rivolgerà alla FIFA per il caso André? Il Corinthians non è preoccupatoCome riporta Globo Esporte in merito alla trattativa tra Milan e Corinthians per André, i 17 milioni totali offerti dai rossoneri sono per il 70% del cartellino del centrocampista. Il ... milannews.it

Secondo quanto riporta Globo Esporte, André spinge per andare al Milan, così come il suo entourage che sostiene che l'affare è concluso in quanto i documenti sono stati firmati da tutti i soggetti coinvolti, ad eccezione del presidente del Corinthians. #André # x.com

