Ancora niente ritiro per Chivu | la squadra si ritroverà in mattinata e nel pomeriggio partenza per Como

L'Inter si riunirà questa mattina ad Appiano Gentile per una sessione di allenamento prima di partire nel pomeriggio per Como. La squadra si preparerà per la partita contro la formazione di Cesc Fabregas, che si disputerà questa sera al campo Sinigaglia. Nessun ritiro prepartita è previsto prima dell'incontro.

Niente ritiro prepartita per l’Inter. La squadra si ritroverà questa mattina ad Appiano Gentile per una breve seduta di rifinitura, prima del pranzo condiviso e della partenza nel pomeriggio verso Como, dove questa sera affronterà la formazione di Cesc Fabregas al Sinigaglia. La scelta rientra nella filosofia di Cristian Chivu, che non è un grande sostenitore dei ritiri alla vigilia delle partite. Il tecnico romeno ritiene che, in periodi particolarmente intensi tra campionato e coppe, lasciare i giocatori liberi di trascorrere del tempo con le proprie famiglie possa aiutare ad alleggerire la pressione e mantenere l’equilibrio mentale. Per questo motivo, come spesso accade quando l’Inter gioca in casa o in trasferte molto vicine, la squadra ha svolto l’allenamento nella mattinata precedente per poi lasciare il centro sportivo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

