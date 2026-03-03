Ancora mal di pancia nel Pd Sorge e Marini | noi ai tavoli

La crisi interna nel Partito Democratico di San Benedetto si acuisce, con Sorge e Marini che affermano di partecipare regolarmente ai tavoli decisionali. La tensione tra i membri del partito sembra aumentare, mentre le discussioni interne si fanno più visibili. La situazione continua a evolversi senza che siano ancora trovate soluzioni definitive o accordi ufficiali.

Crisi interna sempre più aperta all'interno del Partito Democratico sambenedettese. Continuano le accusa incrociate tra la maggioranza guidata dal segretario Marco Giobbi e la minoranza rappresentata da Alessandro Marini e Margherita Sorge, mentre la presidente Anna Rosa Cianci contesta la versione ufficiale fornita, nella conferenza stampa di sabato mattina, dall'esecutivo riunito nella sede di via Manara. Alessandro Marini e Margherita Sorge affermano di aver accettato in buona fede una proposta di integrazione negli organismi dirigenti — Sorge come vicesegretaria, Marini nell'esecutivo — ma di essere ancora in attesa della ratifica formale da parte dell'Unione Comunale.