Dopo la fine della 76esima edizione del Festival di Sanremo, si è diffusa la notizia che anche altri personaggi erano presenti con Stefano De Martino durante la serata conclusiva. L’annuncio è arrivato poco dopo la proclamazione del vincitore, Sal Da Vinci. L’attenzione dei media si è spostata sull’eventuale partecipazione di questi ospiti, creando curiosità tra il pubblico e i fan.

Si è conclusa la 76esima edizione del Festival di Sanremo e, oltre al verdetto finale che ha premiato Sal Da Vinci, a catalizzare l’attenzione è stato soprattutto quanto accaduto immediatamente dopo la serata conclusiva. Per la prima volta nella storia della manifestazione, infatti, è stato comunicato in diretta il nome del conduttore designato per l’edizione successiva, con un annuncio anticipato che ha segnato una discontinuità rispetto alla prassi degli anni passati. L’annuncio sulla prossima conduzione di Sanremo. La scelta è ricaduta su Stefano De Martino, indicato come volto alla guida del Festival di Sanremo 2027. La notizia ha aperto da subito un confronto pubblico su impostazione editoriale, possibili presenze sul palco e stile del Festival che verrà. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Anche loro con lui a Sanremo”. L’annuncio poco dopo la scelta di Stefano De Martino

“Io e lui che torniamo insieme?”. Stefano De Martino, l’annuncio della ex che spiazza i loro fanL’ex di Stefano si racconta senza filtri e lo fa in un contesto intimo ma diretto, ospite di Victoria Cabello nel podcast Fuori di Cabello.

Una raccolta di contenuti su Stefano De Martino

Temi più discussi: Stefano De Martino conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027: l'irrituale passaggio di consegne all'Ariston; Stefano De Martino sarà al timone di Sanremo 2027, il progetto e il team: cosa sappiamo; Stefano De Martino a Sanremo 2027 promette bene, ma la Rai con lui ha sbagliato nell'ultimo anno; De Martino condurrà Sanremo 2027, ma sarà in coppia: con lui la nuova regina della Rai. Il retroscena.

Stefano De Martino a Sanremo 2027, svelato chi ci sarà con lui. Fuori la Clerici e cambia Affari TuoiDopo l'addio di Carlo Conti, Stefano De Martino è stato scelto dalla Rai come nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027 ... corrieredellosport.it

Stefano De Martino su Sanremo 2027: Vorrei scrivere una nuova pagina del FestivalStefano De Martino racconta al TG1 l'emozione e la responsabilità per il prossimo Festival di Sanremo, già al lavoro con entusiasmo e un team di esperti. serial.everyeye.it

Il ballerio e direttore artistico Marcello Sacchetta lavora con Sal Da Vinci dal 2012. La carriera nata con Stefano De Martino e poi all'estero con Pharrel Williams, Justin Bieber partita dalla periferia di Napoli. Il piano per l'Eurovision: «Mi ha chiamato Sal: dobbia - facebook.com facebook

Stefano De Martino, al Tg1, ha commentato l’annuncio sarà il conduttore e direttore artistico del Sanremo 2027. In diretta ha ripetuto di sentirsi onorato e commosso per l’incarico, ringraziando Carlo Conti per l’opportunità e la fiducia, ricordando le parole ch x.com