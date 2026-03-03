Secondo il Financial Times, il piano segreto che sta scuotendo il Medio Oriente è stato ideato da Khamenei prima della sua morte. La Guida Suprema iraniana è deceduta durante un attacco a Teheran, ma le sue direttive continuano a influenzare gli eventi. La notizia arriva mentre le tensioni nella regione restano alte, con un clima di incertezza e conflitto.

Il Financial Times rivela il piano di rappresaglia ideato da Khamenei prima di morire: attacchi a energia e basi occidentali. La Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, è morta nel primo raid su Teheran. Ma le sue istruzioni no. Secondo il Financial Times, l’Iran starebbe applicando il cosiddetto ‘piano Khamenei’, una strategia di rappresaglia elaborata mesi fa dall’ayatollah insieme ai vertici militari proprio in vista di quello che ritenevano un probabile attacco. Insomma quanto sta accadendo in queste ore, con attacchi alle basi americane, a quelle israeliane e anche alle capitali dei Paesi arabi, non è nient’altro che un copione già scritto e ora messo in scena. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Anche fuori dai giochi, Khamenei resta un incubo. Secondo il Financial Times il piano segreto che incendia il Medio Oriente è stato preparato dal leader prima di morire

Così è stato eliminato Khamenei. L'intelligence, le coperture e gli strike che cambiano il Medio OrienteÈ sabato mattina a Teheran quando l'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema della Repubblica islamica dell'Iran, si riunisce con i suoi più stretti...

Il Financial Times dice che “L’Iran ha un accordo segreto con Mosca per acquistare armi”L’Iran ha raggiunto un accordo segreto da 500 milioni di dollari con la Russia per l’acquisto di migliaia di missili avanzati da spalla.

Tutto quello che riguarda Financial Times

Discussioni sull' argomento Olimpiadi, per il New York Times l’Italia è terza nel medagliere: gli americani usano una classifica…; Juve-Spalletti avanti insieme, il 'quasi annuncio' sull'allenatore; Tutti pazzi per i petes-OH-keh-ree: il New York Times scopre la Valtellina grazie allo chef Alessandro Negrini.

Iran, “Financial Times”: anni di attività d’intelligence per arrivare ad eliminare Khamenei x.com

2/3/26. BBC, Financial Times, Guardian, Sky News e Telegraph Media Group lanciano un'alleanza per stabilire regole (e limiti) sull'uso dei contenuti giornalistici da parte dei sistemi di AI. . Intanto in Italia Agcom convoca Fieg e Google sulle AI Overviews. Cont - facebook.com facebook