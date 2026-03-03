Anche da morto Khamenei resta un incubo Secondo il Financial Times il piano segreto che incendia il Medio Oriente è stato preparato dal leader prima di morire

Secondo il Financial Times, prima di morire, Khamenei avrebbe predisposto un piano segreto che si pensa possa scatenare tensioni nel Medio Oriente. La sua morte, avvenuta nel corso di un raid su Teheran, ha portato alla fine della sua vita pubblica, ma si dice che le sue disposizioni restino operative. La notizia si aggiunge alle preoccupazioni sulla stabilità della regione.

Il Financial Times rivela il piano di rappresaglia ideato da Khamenei prima di morire: attacchi a energia e basi occidentali. La Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, è morta nel primo raid su Teheran. Ma le sue istruzioni no. Secondo il Financial Times, l’Iran starebbe applicando il cosiddetto ‘piano Khamenei’, una strategia di rappresaglia elaborata mesi fa dall’ayatollah insieme ai vertici militari proprio in vista di quello che ritenevano un probabile attacco. Insomma quanto sta accadendo in queste ore, con attacchi alle basi americane, a quelle israeliane e anche alle capitali dei Paesi arabi, non è nient’altro che un copione già scritto e ora messo in scena. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Così è stato eliminato Khamenei. L'intelligence, le coperture e gli strike che cambiano il Medio OrienteÈ sabato mattina a Teheran quando l'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema della Repubblica islamica dell'Iran, si riunisce con i suoi più stretti...

