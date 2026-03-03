Anche 19 fasanesi bloccati a Dubai il Comune | Siamo a disposizione delle famiglie

Il Comune di Fasano ha comunicato di essere a disposizione delle 19 persone della città che si trovano bloccate a Dubai a causa delle recenti tensioni tra Iran, Israele, Stati Uniti e altri Paesi del Golfo Persico. L’amministrazione ha espresso vicinanza alle famiglie coinvolte e ha precisato di monitorare la situazione. Nessun altro dettaglio sui singoli casi è stato fornito.

Incubo per 18 crocieristi e la dipendente di una catena alberghiera. L’Amministrazione segue da vicino la situazione in raccordo con prefettura e governo FASANO – L’Amministrazione comunale esprime profonda vicinanza ai 19 concittadini fasanesi attualmente bloccati a Dubai, a seguito dei gravi eventi internazionali che hanno coinvolto Iran, Israele, Stati Uniti e altri Paesi del Golfo Persico. Diciotto di loro si trovano a Dubai per una crociera, mentre una nostra concittadina è lì per motivi di lavoro. “A tutti loro, e alle rispettive famiglie che stanno vivendo ore di comprensibile apprensione - si legge in una nota del Comune - rivolgiamo un messaggio chiaro e sincero: vi siamo vicini e vi sosteniamo moralmente in questo momento di grandissima tensione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Da Gubbio a Dubai, in nove restano bloccati. Il sindaco Fiorucci: “Siamo in contatto con le famiglie”Gubbio (Perugia), 1 marzo 2026 – Nove eugubini bloccati a Dubai, dove la tensione è alta per i bombardamenti che hanno colpito la città emiratina con... Turisti aretini bloccati sulla nave da crociera nel porto di Dubai: cresce l’ansia delle famiglieArezzo, 1 marzo 2026 – Quella che doveva essere una settimana di relax si è trasformata in giorni di forte tensione. Approfondimenti e contenuti su Anche 19 fasanesi bloccati a Dubai il... Temi più discussi: Fasanesi bloccati a Dubai: Stiamo tutti bene ma abbiamo paura; Brindisi: anche 18 crocieristi di fasano bloccati a Dubai; Ex Ilva, morte Loris Costantino: s’indaga per omicidio colposo. Odissea a Dubai: fasanesi bloccati tra incertezza e attesa VIDEOFasano - La preoccupazione per l'instabilità geopolitica in Medio Oriente tocca da vicino la comunità di Fasano. Quella che doveva essere una vacanza si è ... osservatoriooggi.it Italiani a Dubai dopo attacco a Iran, caos in aeroporto: oltre BigMama e Crosetto, bloccati anche 200 studentiCentinaia di italiani bloccati a Dubai per la chiusura dello spazio aereo, a causa dei rischi di attacchi missilistici da parte dell'Iran: anche 200 studenti ... virgilio.it Mirko sta tornando in Italia Dopo giorni di blocco a Dubai insieme a 200 studenti italiani, uno dei giovani calabresi è da poco partito, direzione Lamezia, prima di far rientro in Calabria. - facebook.com facebook Né Crosetto né Meloni vogliono fare chiarezza sull'affaire Dubai. Le dichiarazioni del ministro bastano da sole a certificare la sua inadeguatezza. Ha una scorta pagata dai contribuenti, la rifiuta nonostante taglie sulla sua testa, e viaggia da civile tra civili. Due x.com