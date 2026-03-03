Amsterdam scoperto un nuovo capolavoro di Rembrandt

Un nuovo dipinto di Rembrandt, intitolato Visione di Zaccaria nel Tempio, è stato scoperto dai ricercatori del Rijksmuseum di Amsterdam. La scoperta è stata annunciata ufficialmente dai curatori del museo, che hanno analizzato l'opera e confermato la sua attribuzione al pittore olandese. Il quadro si aggiunge così alla lista delle opere riconosciute come autentiche dell’artista.

Un nuovo dipinto del maestro olandese Rembrandt, intitolato Visione di Zaccaria nel Tempio, è stato scoperto dai ricercatori del Rijksmuseum di Amsterdam. Utilizzando tecniche avanzate, già impiegate durante il restauro su larga scala della Ronda di Notte dell'artista di Leida, i ricercatori del museo sono stati in grado di autenticare l'opera, dipinta nel 1633 e proveniente da una collezione privata.