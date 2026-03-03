Amori intrighi etazzine di caffè a Zimella
Serata per la festa della donna il 7 marzo al Teatro di Zimella. Tre amiche si ritrovano dopo essersi perse di vista e si raccontano. Tra una tazzina di caffè e una risata, all'attenta cameriera non sfuggono le loro parole. Le confidenze più intime delle tre amiche vengono così svelate.
