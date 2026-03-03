Amigoni e Gerosa prestigiosa convocazione per i Mondiali juniores

Amigoni e Gerosa, due giovani sciatrici bergamasche di vent’anni, sono stati convocati per i Mondiali juniores di sci alpino, che si terranno in Norvegia dal 7 al 15 marzo. Questa partecipazione rappresenta un importante traguardo per le atlete, che da tempo si preparano per questa competizione internazionale. La convocazione è stata comunicata ufficialmente e crea grande entusiasmo nella loro squadra.

SCI ALPINO. Bella soddisfazione per i due ventenni bergamaschi: l'evento iridato è in programma in Norvegia dal 7 al 15 marzo. Sofia Amigoni e Lorenzo Gerosa sono stati convocati per i Campionati del Mondo juniores di sci alpino, che si terranno dal 7 al 15 marzo a Narvik, in Norvegia. La Fisi ha ufficializzato i sedici componenti della rappresentativa italiana: Amigoni, 20enne di Seriate, milita nello Sc Radici e sarà al via nelle discipline veloci, libera e superG (non escluso nemmeno il gigante); il coetaneo Gerosa (ex compagno di squadra, oggi al Cs Esercito) in quella tecniche, slalom e gigante.