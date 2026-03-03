Amici la decisione Mediaset sul Serale | cosa cambia

Mediaset ha annunciato un cambiamento nel programma del sabato sera di Amici, modificando la scaletta prevista per il serale. Inizialmente, il pubblico si aspettava di vedere le sfide tra gli allievi della scuola più famosa d’Italia, ma ora ci sono variazioni che hanno alterato i piani originali. La decisione ha suscitato reazioni immediate tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

Cambio di programma nel sabato sera televisivo. Quando il pubblico era già pronto a seguire il serale di Amici e le attese sfide tra gli allievi della scuola più famosa d'Italia, è arrivata una novità che ha modificato i piani iniziali. La partenza era fissata per il 21 marzo, in contemporanea con il debutto di Canzonissima condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Tutto sembrava definito, con la sfida tra le due ammiraglie pronta a entrare nel vivo. Poi, a sorpresa, Mediaset ha rivisto la strategia. A rivelarlo è stato Tv Bubinoblog.it: "Il serale di Amici, previsto inizialmente da sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5, slitta di una settimana. Il talent di Maria De Filippi partirà dunque sabato 28 marzo contro la seconda puntata di Canzonissima…Torna la sfida di primavera tra Maria e Mil