Amburgo-Leverkusen mercoledì 04 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Werkself che rischia al Volksparkstadion

Mercoledì 4 marzo 2026 alle 20:30 si gioca la partita tra Amburgo e Leverkusen, valida per il recupero del 17esimo turno di Bundesliga. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e sono attesi pronostici e quote sulla sfida. Il Leverkusen di Hjulmand affronta il match in trasferta al Volksparkstadion contro l’Amburgo di Polzin.

Si recupera il 17esimo turno di Bundesliga con il Leverkusen di Hjulmand impegnato sul campo dell'Amburgo di Polzin. Per gli anseatici seconda gara in casa quella persa contro il RB Lipsia e un'occasione per fare un balzo definitivo verso la salvezza. Vincere oggi darebbe anche la spinta verso la salvezza andando a +7 sul terzultimo posto. Il werkself viene da una faticosissima partita contro il.