AmbientAzioni cinema | la prima di tre serate per ridisegnare l’identità fluviale a Selvazzano
AmbientAzioni cinema: tre serate per ridisegnare l’identità fluviale a Selvazzano Dentro. Appuntamento al Centro Civico "F. Presca" il 5, 19 marzo e 2 aprile ore 20.45.DettagliCinema, testimonianze e dialogo per la tutela dell’ambienteIl Comune di Selvazzano Dentro, in collaborazione con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Serate di cinema muto, sul grande schermo "La madre"Prosegue a Cinemazero il ciclo Serate di Cinema muto, lo storico appuntamento dedicato ai capolavori centenari della settima arte, realizzato in...
Cava de’ Tirreni, omaggio a Elvira Coda Notari: tre giorni di teatro e cinema per la prima regista italianaA Cava de’ Tirreni appuntamento con la rassegna culturale intitolata “Cava de’ Tirreni ricorda Elvira Coda Notari a 150 anni dalla nascita”.
Domenica mi sono concessa una giornata cinema e ho guardato Cime Tempestose e Rental Family. Il primo è un esempio di opulenza hollywoodiana con costumi bellissimi, scenografie e ambientazioni maestose, regia con inquadrature scelte ad arte, ma a li - facebook.com facebook