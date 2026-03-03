Alzheimer una luce sulle fragilità Le immagini di Berengo Gardin

Al Museo Diocesano Carlo Maria Martini è aperta fino al 3 maggio la mostra intitolata “Non dimenticarti”, che si concentra sull’Alzheimer e sulle sue implicazioni. Le immagini esposte sono state realizzate da Berengo Gardin e invitano i visitatori a riflettere sulla condizione delle persone affette dalla malattia e sulle fragilità che essa comporta. La mostra si rivolge a un pubblico generale e mira a sensibilizzare sull’argomento.

Una mostra che vuole accendere i riflettori su una malattia come l'Alzheimer, sulle fragilità. Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini presenta (sino al 3 maggio) la mostra Non dimenticarti. L'esperienza di Sacra Famiglia e la cura dell'Alzheimer. Sessanta foto, in bianco e nero, di Enrico Zuppi, Gianni Berengo Gardin, e Marianna Sambiase, allestite in una mostra a cura di Giovanna Calvenzi. Realizzata in collaborazione con Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone (MI), realtà sociosanitaria fondata nel 1896 tra le più importanti in Italia nel settore della disabilità, con il sostegno di Intesa Sanpaolo.