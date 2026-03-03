Il Tar ha respinto il ricorso presentato dalla Giunta regionale della Lombardia contro il provvedimento che blocca l’uccisione in deroga di storni e fringuelli. La decisione riguarda il piano che prevedeva di abbattere centinaia di migliaia di uccelli protetti, fermando così temporaneamente le operazioni previste. La questione riguarda direttamente le modalità di gestione della fauna selvatica nella regione.

Il piano per uccidere in deroga centinaia di migliaia di uccelli protetti subisce una battuta d’arresto. E per il centrodestra in Regione Lombardia è una batosta. Il Tar – Sezione seconda, presidente Gabriele Nunziata – ha dichiarato illegittima la delibera di Giunta n. 4714 dello scorso 14 luglio che autorizzava le doppiette ad abbattere, soltanto in Lombardia, poco meno di 100mila fringuelli e oltre 40mila storni. Il lasso di tempo in cui è stata consentita la mattanza, purtroppo, risale all’autunno scorso (dall’1 di ottobre al 30 di novembre), ma la sentenza del Tribunale amministrativo segna un importante precedente per ciò che accadrà in futuro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Altra tegola per il centrodestra in Lombardia, il Tar boccia la Giunta e ferma l’uccisione in deroga di storni e fringuelli

Migliaia di fringuelli e storni salvi: il TAR boccia la deroga della Regione Liguria per cacciare specie protetteIl TAR annulla la delibera della Regione Liguria che autorizzava l’abbattimento in deroga di 26mila fringuelli e 11mila storni: viola norme UE e...

Leggi anche: Il Tar disarma le doppiette: stop alla caccia in deroga di fringuelli e storni

