altobelli e galilei scienza e fede il prof giostra ospite di meriggi

Venerdì alle 16.30 nell’aula multimediale di Treia, in via Cavour 29, si svolgerà una conferenza tenuta dal docente di storia e filosofia e scrittore Alessandro Giostra dal titolo "Ilario Altobelli e Galileo Galilei. Scienza e fede durante la rivoluzione scientifica". L’evento è organizzato dal Centro Studi Storici Maceratesi, in collaborazione con il Comune di Treia, con il patrocinio dell’Accademia Georgica e delle associazioni Auser Treia e ArtemisiaLab. Il pomeriggio è stato organizzato in concomitanza all’ottavo centenario dalla morte di San Francesco, essendo stato il treiese Ilario Altobelli (1560-1637) astronomo, astrologo e frate francescano dei Minori Conventuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Discussioni sull' argomento Treia, conferenza del prof. Alessandro Giostra su: Ilario Altobelli e Galileo Galilei. Scienza e fede durante la rivoluzione scientifica

