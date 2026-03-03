Allarme vicino a Palazzo Chigi per un trolley sospetto | strada chiusa per l’intervento degli artificieri

Un trolley abbandonato a largo Chigi, a poca distanza da Palazzo Chigi a Roma, ha provocato un allarme sicurezza. Le forze dell’ordine hanno chiuso temporaneamente la strada per consentire l’intervento degli artificieri, che stanno verificando il contenuto del bagaglio. La zona è stata evacuata e sono in corso le operazioni di sicurezza. La situazione resta sotto controllo.

Un trolley abbandonato a largo Chigi, a due passi da Palazzo Chigi, a Roma, ha fatto scattare l'allarme sicurezza e costretto gli artificieri a intervenire, bloccando anche il traffico. La valigia sospetta è stata segnalata nei pressi della fermata degli autobus davanti alla vetrina di un negozio nello stesso palazzo dove hanno sede alcuni uffici della Presidenza del Consiglio. L'allarme per il trolley sospetto è rientrato una volta che sono terminate le verifiche della polizia con gli artificieri. All'interno del bagaglio abbandonato in strada, secondo quanto si apprende, c'erano indumenti. Intorno alle 13.30 un altro bagaglio sospetto era stato segnalato a piazza Venezia vicino all'Altare della Patria.