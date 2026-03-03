Allarme a Poirino | ragazza di 17 anni caduta dal balcone di casa è salva

Nel tardo pomeriggio di ieri, una ragazza di 17 anni è caduta dal balcone di casa al secondo piano di un edificio in via Arpino a Poirino. La giovane ha riportato ferite gravi, ma è riuscita a salvarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato la ragazza in ospedale per le cure del caso. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 2 marzo 2026, una ragazza di 17 anni è caduta dal balcone di casa, al secondo piano di un palazzo di via Arpino a Poirino, rimanendo ferita in modo grave. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Chieri e di Poirino per conto del 118 Azienda.