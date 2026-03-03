Alilaguna perde | 15mila euro di spese critica politica legittima

Il tribunale di Venezia ha emesso oggi una sentenza che chiude definitivamente la causa tra l’azienda Alilaguna e il consigliere comunale Marco Gasparinetti. La disputa riguarda spese per circa 15 mila euro sostenute dall’azienda, che ha contestato le critiche politiche del consigliere. La decisione giudiziaria ha stabilito l’esito del procedimento legale senza ulteriori passaggi.

Il tribunale di Venezia ha emesso oggi, 3 marzo 2026, una sentenza che chiude definitivamente la contesa tra l'azienda Alilaguna e il consigliere comunale Marco Gasparinetti. I giudici hanno rigettato integralmente le richieste della società, stabilendo che le affermazioni contenute nel dossier del 2021 non costituiscono diffamazione ma rientrano nel legittimo diritto di critica politica. La decisione impone ad Alilaguna il rimborso delle spese legali, ammontanti a circa 15 mila euro. L'esito giuridico conferma che i fatti esposti dal consigliere, pur utilizzando un linguaggio pungente, restano all'interno dei limiti della verità e non ledono l'integrità morale dei soggetti coinvolti.