Alice nel paese delle meraviglie debutta in prima assoluta la grande co-produzione lirica per la gioventù

Nel 2026, la Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Pordenone festeggia il suo 160° anniversario di fondazione e avvia il calendario delle attività dell'anno, che comprende anche la prima assoluta di una coproduzione lirica dedicata ai giovani intitolata

Primo evento importante dell'anno è la messa in scena di una grande co-produzione lirica per la gioventù nella XVIII edizione del progetto "All'Opera, Ragazzi!", destinato a far avvicinare a questo specifico repertorio la platea studentesca delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Curato dalla direzione artistica del Maestro Eddi De Nadai, anche nella sua veste di direttore d'orchestra, il progetto presenta la prima rappresentazione mondiale in lingua italiana dell'opera "Alice nel paese delle meraviglie", partitura che porta la firma di Pierangelo Valtinoni, oggi considerato il compositore d'opera per ragazzi più rappresentato al mondo.

