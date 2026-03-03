Alfonso Signorini lascia la direzione di Chi | Ma le accuse di Corona non c’entrano

Alfonso Signorini ha annunciato le sue dimissioni dalla direzione di Chi durante un comunicato ufficiale. La decisione arriva in un momento di tensioni interne, ma Signorini ha chiarito che le accuse avanzate da un ex collaboratore non sono alla base della sua scelta. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo dell’editoria e del giornalismo, lasciando aperte le ipotesi su possibili sviluppi futuri.

Alfonso Signorini si è dimesso da direttore di Chi. Lo ha annunciato lo stesso giornalista in un lungo editoriale sul magazine edito da Mondadori precisando che il passo indietro era già stato concordato da tempo con l’azienda e che non ha nulla a che vedere con l’inchiesta della Procura di Milano che lo vede indagato per violenza sessuale ed estorsione. “Care lettrici, cari lettori, vi saluto. Lo scorso ottobre ho concordato con l’Azienda che a breve avrei lasciato anche la direzione editoriale di Chi“, scrive Signorini. “E questo è il momento di farlo”. L’ormai ex direttore spiega così la decisione di dimettersi: “La pandemia aveva... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Alfonso Signorini lascia la direzione di Chi: “Ma le accuse di Corona non c’entrano” Leggi anche: Alfonso Signorini saluta Chi e lascia la direzione editoriale, ma il caso Corona "non ha influenzato" Alfonso Signorini lascia la direzione di ‘Chi’: “Non c’entra il caso Corona”Alfonso Signorini, in un lungo editoriale, saluta i lettori del settimanale ‘Chi‘, del quale è stato direttore dal 2006 al 2023. ALFONSO SIGNORINI RISPONDE ALLE GRAVI ACCUSE DI CORONA: È GIÀ TUTTO IN MANO AI MIEI AVVOCATI Contenuti e approfondimenti su Alfonso Signorini Temi più discussi: Alfonso Signorini dice addio a Chi: È il momento di iniziare una nuova vita; Comincio una nuova vita, Alfonso Signorini dice addio a 'Chi' dopo 16 anni; Alfonso Signorini lascia la direzione editoriale di Chi: Comincio una nuova vita; Alfonso Signorini lascia Chi. Non c’entra il caso Corona, decisione maturata da anni. Alfonso Signorini lascia la direzione di Chi, pronto a iniziare una nuova vitaAlfonso Signorini annuncia l’addio alla direzione di Chi, decisione maturata da anni e condivisa con Mondadori, non influenzata dal caso Corona. alfemminile.com Alfonso Signorini lascia Chi: fuga strategica dopo il caso Corona?Alfonso Signorini lascia Chi dopo quasi vent’anni. Nessun legame con il caso Corona, dice lui. Retroscena, polemiche e cosa succede ora. blogdilifestyle.it #FabrizioCorona è tornato con una nuova puntata di #Falsissimo In questa puntata era presente #VitoCoppola che avrebbe denunciato #AlfonsoSignorini. Corona in questo puntata ha mostrato delle videochiamate intercorse tra Coppola, che le ha registrate, - facebook.com facebook Dopo lo scandalo, Alfonso Signorini dice addio ai lettori di Chi: «è il momento di farlo» - News x.com