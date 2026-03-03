Alessandro Barbero a Pisa per la lectio magistralis su San Francesco

Mercoledì 4 marzo, lo storico Alessandro Barbero sarà a Pisa per una lectio magistralis al Teatro Verdi intitolata ‘Le molte facce di San Francesco’. L’evento fa parte della rassegna ‘San Francesco 1226–2026’ e coinvolge il pubblico locale interessato alla figura del santo e alla sua eredità. La presenza di Barbero rappresenta un appuntamento importante per la città e gli appassionati di storia.

Pisa attende Alessandro Barbero: lo storico sarà in città mercoledì 4 marzo per tenere una lectio magistralis al Teatro Verdi dal titolo 'Le molte facce di San Francesco' per la rassegna 'San Francesco 1226–2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale', promossa dall'Università di Pisa. Nel suo recente saggio 'San Francesco', lo storico porta il lettore dentro la vita complessa e stratificata del santo di Assisi, mettendo in luce aspetti meno noti o talvolta narrati in modo stereotipato, come la pluralità delle fonti e delle versioni storiche che hanno accompagnato e costruito la figura del Santo nel corso dei secoli. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Pisa, tutto esaurito per Barbero. Al Teatro Verdi l’appuntamento su San FrancescoPisa, 3 marzo 2026 – Pisa si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della rassegna dedicata a San Francesco, con protagonista uno...

ALESSANDRO BARBERO - SAN FRANCESCO

Barbero e San Francesco: Era un rivoluzionario. Ma non in senso modernoLo storico oggi a Pisa: Non biasimava i crociati, ma andò a parlare col Sultano. La lectio magistralis nella rassegna promossa dall’università e da Qn-La Nazione ... lanazione.it

Lectio Magistralis di Alessandro Barbero per la rassegna 'San Francesco 1226-2026' a PisaIl Teatro Verdi di Pisa accoglie mercoledì 4 marzo l'appuntamento dal titolo 'Le molte facce di San Francesco'. Disponibile diretta streaming. gonews.it

