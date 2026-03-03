Alberto Angela presenta uno speciale dedicato a Versailles, dimostrando che anche in età avanzata continua a dedicarsi con passione alla divulgazione. Lo spettacolo, trasmesso recentemente, mostra il suo impegno nel raccontare la storia e l’architettura del celebre palazzo francese, coinvolgendo il pubblico con il suo stile riconoscibile e la sua competenza. La trasmissione è stata molto seguita e apprezzata dagli spettatori.

Questo vuol dire che con il piano sequenza è necessariamente «buona la prima» considerando che, in caso di errore, bisognerebbe fare tutta la ripresa daccapo. Con entusiasmo quasi infantile e il rischio perenne di sbagliare, Alberto Angela porta a casa il risultato in maniera egregia perché, rinunciando al montaggio, è come se ci portasse nella visita del palazzo esattamente come faremmo noi: senza ricorrere a filmati, trucchi e grafiche accattivanti. Con solo lui, Alberto Angela, e una telecamera a seguirlo dall’inizio alla fine - Alberto parla per quasi due ore ed è miracolo che non abbia avuto mai bisogno di rinfrescarsi la gola - il servizio pubblico ha dimostrato ancora una volta quanto sia sacrosanto fare cultura in prima serata e, soprattutto, quanto sia divertente e stimolante sperimentare qualcosa di nuovo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Alberto Angela si diverte ancora, e lo speciale di Versailles ne è la conferma

