Al via in provincia un piano straordinario di controlli nei locali pubblici e di intrattenimento

In provincia è iniziato un piano di controlli straordinari nei locali pubblici e di intrattenimento. La decisione è stata presa durante una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto. Sono stati pianificati verifiche per garantire la sicurezza nei pubblici esercizi e nelle attività di pubblico intrattenimento.

Nei giorni scorsi, il prefetto di Sondrio Anna Pavone ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, durante la quale è stata trattata la tematica relativa ai controlli di sicurezza nei pubblici esercizi e nelle attività di intrattenimento e di pubblico.