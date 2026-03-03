Al via domani Key – The Energy Transition Expo

Domani apre i battenti Key – The Energy Transition Expo alla Fiera di Rimini, un evento di tre giorni dedicato al settore energetico. La fiera ospita aziende, esperti e rappresentanti di vari Paesi che si riuniscono per discutere delle ultime novità e innovazioni nel campo dell’energia. L’appuntamento si svolge fino a sabato, attirando professionisti da tutto il mondo.

(Adnkronos) – Per tre giorni la Fiera di Rimini diventa il punto di incontro della comunità internazionale dell’energia. Prende il via domani mercoledì 4 marzo fino a venerdì 6 marzo, la nuova edizione di Key – The Energy Transition Expo, l’evento di Ieg (Italian Exhibition Group) di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica. La manifestazione sarà inaugurata domani alle 12 alla presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Alla cerimonia di apertura interverranno anche Maurizio Renzo Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group, Anna Montini, assessora... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Tecnologie per edifici a basse emissioni: Daikin e SENEC in vetrina a Key Energy 2026Dal 4 al 6 marzo, a Rimini, Daikin parteciperà a Key Energy 2026, l’evento europeo di riferimento dedicato alle tecnologie, ai servizi e alle...

Rimini, Key - The Energy Transition torna dal 4 al 6 marzoLe strategie per un nuovo Piano energetico regionale e il modello emiliano-romagnolo delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer), oltre a ... corriereromagna.it

Key –The Energy Transition Expo: al via domani alla Fiera di Rimini con Pichetto Fratin(Teleborsa) - Si alza il sipario sul palcoscenico d'eccezione della transizione e dell'efficienza energetica. Da domani, mercoledì 5 marzo, a venerdì 7 marzo, è in programma alla Fiera di Rimini KEY – ... borsaitaliana.it

Hera a KEY–The Energy Transition Expo: tra tecnologia e nuovi modelli di decarbonizzazione x.com

Innovation District a KEY – The Energy Transition Expo: idee all’avanguardia per il futuro dell’energia. Dal 4 al 6 marzo alla Fiera di Rimini di Italian Exhibition Group, 32 Start-up e PMI innovative. - facebook.com facebook