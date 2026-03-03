Al Teatro Modus Rivalsalieri La verità è nella musica

Al Teatro Modus è andato in scena per la prima volta nel luglio del 2020 all’interno della rassegna Estate Teatrale Veronese e ora torna sul palco del Teatro Degli Orti “Rivalsalieri. La produzione rappresenta un nuovo allestimento dello spettacolo dedicato alla figura di Rival Salieri. La rappresentazione, che si svolge in un ambiente teatrale, coinvolge attori e musicisti in una performance che combina elementi teatrali e musicali.

