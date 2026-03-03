Al Nuovo Eden arriva Anime | tre grandi film di animazione giapponese

Dal 6 al 21 marzo, il Cinema Nuovo Eden proietta tre grandi film d’animazione giapponese in occasione della rassegna

Gli appuntamenti sono in programma ogni venerdì alle ore 21.30 e in replica il sabato alle ore 18.30, tutti in versione originale con sottotitoli in italiano, per restituire al pubblico l'autenticità delle opere e la loro piena potenza espressiva sul grande schermo. La rassegna, organizzata in collaborazione con l'associazione italo-giapponese Fuji (i tesserati FujiKai hanno diritto all'ingresso ridotto), propone tre film diversi per stile e sensibilità, ma accomunati dalla capacità di utilizzare l'animazione come linguaggio artistico maturo e universale.

Discussioni sull' argomento Presentazione del libro Il film nel XXI secolo di Roy Menarini; Nuovo Eden, record di pubblico nel 2025: oltre 80mila spettatori; Serata cinema La montagna è donna anche se le danno nomi da maschio Serata cinema mercoledì 04 marzo 2026 ore 20,45 Nuovo Cineme Eden - Club Alpino Italiano; CNE – Ma che genere di cinema.

In programma al Cinema Nuovo Eden dal 5 all’11 marzo: PRIMA VISIONE MIROIRS N°3 - IL MISTERO DI LAURA di Christian Petzold (Germania, 2025, 87’) Dopo essere sopravvissuta miracolosamente a un incidente stradale, la giovane studentessa L - facebook.com facebook