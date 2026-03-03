Al Garibaldi Milleventi si svolgono tre serate di stand up comedy nel fine settimana, con autori di oggi e spettacoli ispirati a grandi successi di ieri. Ogni sera propone un programma differente, offrendo al pubblico momenti di divertimento e riflessione attraverso performance comiche e monologhi. L’evento si rivolge a chi desidera trascorrere una serata all’insegna dell’umorismo e dell’intrattenimento.

Tre appuntamenti questo fine settimana al Garibaldi Milleventi, tre serate diverse per sorridere, ma non solo. Il primo, venerdì alle 21 è con la stand-up comedy e Baz, ovvero Marco Bazzoni, un artista che nella vita ha fatto un po' di tutto, tv, radio, libri, musical, eppure, in ogni campo, continua a essere considerato un outsider. Nato in Sardegna nel 1979, cresciuto artisticamente nei cabaret milanesi, Bazzoni ha vinto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Walter Chiari come rivelazione comica dell'anno; ha partecipato a varie trasmissioni televisive, anche come ospite fisso di Colorado su Italia 1, e radiofoniche su RaiRadio2 e Rds; ha pubblicato due libri per Mondadori.

© Lanazione.it - Al Garibaldi la stand up comedy. Gli autori di oggi, i capolavori di ieri

