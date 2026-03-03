Al Garibaldi la stand up comedy Gli autori di oggi i capolavori di ieri

Da lanazione.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Garibaldi Milleventi si svolgono tre serate di stand up comedy nel fine settimana, con autori di oggi e spettacoli ispirati a grandi successi di ieri. Ogni sera propone un programma differente, offrendo al pubblico momenti di divertimento e riflessione attraverso performance comiche e monologhi. L’evento si rivolge a chi desidera trascorrere una serata all’insegna dell’umorismo e dell’intrattenimento.

Tre appuntamenti questo fine settimana al Garibaldi Milleventi, tre serate diverse per sorridere, ma non solo. Il primo, venerdì alle 21 è con la stand-up comedy e Baz, ovvero Marco Bazzoni, un artista che nella vita ha fatto un po’ di tutto, tv, radio, libri, musical, eppure, in ogni campo, continua a essere considerato un outsider. Nato in Sardegna nel 1979, cresciuto artisticamente nei cabaret milanesi, Bazzoni ha vinto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Walter Chiari come rivelazione comica dell’anno; ha partecipato a varie trasmissioni televisive, anche come ospite fisso di Colorado su Italia 1, e radiofoniche su RaiRadio2 e Rds; ha pubblicato due libri per Mondadori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

al garibaldi la stand up comedy gli autori di oggi i capolavori di ieri
© Lanazione.it - Al Garibaldi la stand up comedy. Gli autori di oggi, i capolavori di ieri

Al via il tour di Filippo Giardina con la stand up comedy: "la banalità del bene" in scena al teatro al MassimoIl comico e autore satirico Filippo Giardina dopo il successo che ha fatto registrare in Italia e in Europa torna in teatro con lo Stand Up comedy...

Stand up comedy: al Castello di Galliate arriva Yoko YamadaLo spettacolo di Yoko Yamada è una riflessione, lucida ma non troppo, su alcune domande che la tengono sveglia di notte: cosa fai quando scopri che...

Tutto quello che riguarda Al Garibaldi la stand up comedy. Gli...

Discussioni sull' argomento Al Garibaldi la stand up comedy. Gli autori di oggi, i capolavori di ieri; Catania. Al Garibaldi Nesima Open Day endometriosi, visite gratuite per la prevenzione; Debutto nel segmento upscale per Garibaldi Hotels; Bisceglie (BAT): al Teatro Garibaldi la Polizia di Stato inaugura la prima edizione di Valore e Memoria.

San Ciriaco, stand da mare a mare: piazza Pertini, c’è Giardino in fioreANCONA Il Comune ha sciolto la riserva: la fiera di San Ciriaco manterrà il percorso tradizionale, da mare a mare. I 360 stand si allungheranno dal Passetto al corso Garibaldi. Scelta la location ... corriereadriatico.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.